Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUM07:18

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:58, Ашберн
Политика

В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
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Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Взгляд.ру вчера в 07:52
Культура

Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году

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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Экономика

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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
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ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
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Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Армия и оружие

В Генштабе оценили вероятность крупномасштабной войны до 2050 года

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны [на период до 2025 года] отсутствуют", - приводит слова Герасимова издание "Красная звезда".
Российская газета 16:36
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Российские пограничники задержали пять японских судов

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Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru 07:36
Общество

Активиста Greenpeace задержали в Петербурге

Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
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«Боруссия Д» и «РБ Лейпциг» разошлись результативной ничьей

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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Гаджеты

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В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
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Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Газета.Ru 15:28
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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора

Причиной подорожания станет рост ставок утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленный с 1 января 2020 года.
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Интересно полиция подаёт информацию об организаторе

Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
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«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат

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Тимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

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НАТО заявило о росте активности российских подлодок

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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, удивил поклонников презентацией новой песни на английском языке после долгого перерыва.
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