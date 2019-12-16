Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Политика
В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году
Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключает, что договор о транзите российского газа не будет подписан в этом году, однако переговоры могут возобновиться весной 2020 года.
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с 1 июля 2020 года ввести для банковского сектора новые ограничения при выдаче ипотечных кредитов слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность крупномасштабной войны до 2050 года
"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны [на период до 2025 года] отсутствуют", - приводит слова Герасимова издание "Красная звезда".
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Общество
Активиста Greenpeace задержали в Петербурге
Антиядерного эксперта движения Greenpeace Рашида Алимова 17 декабря задержали в Северной столице.
Происшествия
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Футбол
Ефремов и еще два игрока покинули ЦСКА
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора
Причиной подорожания станет рост ставок утилизационного сбора на импортируемые в РФ новые автомобили, объявленный с 1 января 2020 года.
Происшествия
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе
Интересно полиция подаёт информацию об организаторе убийства трехлетнего мальчика в центре Киева: «25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, который имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области».
Кино
«Полицейский с Рублевки» без Петрова возглавил российский прокат
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Музыка
Верка Сердючка вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, удивил поклонников презентацией новой песни на английском языке после долгого перерыва.