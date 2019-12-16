Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде
Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
Общество
У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией
У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Общество
Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице
Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Хоккей
Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Известный телеграм-канал «MASH» сообщил, что российский защитник уже подал необходимые документы для смены гражданства.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Происшествия
Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся защитный купол
Вдруг купол над метеоритом начал самопроизвольно подниматься.
Общество
Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с личными данными около миллиона россиян
Роскомнадзор обнаружил сайт с доменом во Франции, который хранит персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Политика
Пушилин обвинил Зеленского в проведении политики Порошенко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Армия и оружие
В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»
Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник».
Политика
Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.