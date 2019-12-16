Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Кто-то всё время роется в нашем кошельке: о пенсиях и не только о них

REGNUM04:16

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
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Депутата горсовета Пересавля от "Единой России" Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
РЕН ТВ вчера в 14:51
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У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

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Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
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Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

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Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
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Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
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Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
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Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
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Спорт

Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева разводится с мужем

Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева разводится с мужем Нелли Ермолаева объявила о разводе.
Экспресс газета 05:24
Экономика

ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
РБК 06:16
Авто

Назвали лучшее время года для покупки нового автомобиля

Когда-то удобнее всего было покупать авто в январе: в этот месяц распродавались оставшиеся на складах транспортные средства, ставшие по ПТС на год старше.
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Политика

Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды

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На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

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Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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Украина разрешит двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
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В Кировской области участковый пожаловался в полицию на жену за побои

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В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
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В РФ подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России перед Новым годом Huawei и Honor запускают новые акции со скидками.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
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