Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Заморозка накопительной части пенсий: объяснения простые

REGNUM06:34

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
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