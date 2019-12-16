Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Наука
Учёные раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Политика
США обвинили российский корабль в «опасных маневрах» у своих берегов
Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у берегов американских штатов, передает CNN.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Общество
Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Сосабовски пояснил, что быстрое опьянение от хереса и портвейна связано с тем, что эти напитки содержат относительно высокое количество алкоголя, а также всасываются быстрее других, в отличие от крепкого алкоголя, такого как, например, виски, который медленнее усваивается.
Армия и оружие
Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Политика
Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
Жителя Ленинградской области подозревают в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Политика
Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Происшествия
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Происшествия
В Челябинской области на трассе М-5 вспыхнул рейсовый автобус с людьми
Другой рейсовый автобус 9 декабря по дороге из Челябинска в Троицк чуть не перевернулся около Коркино, потеряв два колеса.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Политика
Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.