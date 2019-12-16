Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
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«Дылда» Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Российская лента «Дылда» Кантемира Балагова была включена в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
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Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Музыка
Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»
Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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В России проходят испытания одна из мощнейших пушек в мире
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
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Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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В Брянске зарегистрировали первый случай «свиного» гриппа
На прошлой неделе в Брянске зафиксировали первый случай «свиного» гриппа.
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.
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Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
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Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Футбол
«Астон Вилла» — «Ливерпуль», 17 декабря, прогноз на матч
Основа мерсисайдцев улетела в Катар, а резервисты отправятся в Бирмингем 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка английской лиги «Астон Вилла» в Бирмингеме встретится с «Ливерпулем».
Футбол
Джикия — о Кононове: Олег Георгиевич сильно переживал
Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мнением об отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды в сентябре этого года.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик
После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Госиспытания платформы «Бумеранг» начнутся летом 2020 года
Напомним, что в начале декабря генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий сообщил, что завершились предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера К-16 и БМП К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.