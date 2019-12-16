Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
Сбербанк даст возможность клиентам кредитовать малый бизнес
С помощью платформы физлица—клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Экономика
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала
Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»
Участник группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем".
Политика
Опубликована полная версия доклада демократов по импичменту Трампу
Комитет по судебным делам Палаты представителей конгресса США подготовил полную версию доклада, который должен быть использован для процедуры импичмента действующему президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Общество
Гордума Екатеринбурга без споров утвердила бюджет на 2020 год
Гордума Екатеринбурга без споров и обсуждений приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении.
Здоровье
Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области
16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане
Экономика
Фондовые рынки АТР не показали единой динамики
Поддержку фондовом рынку КНР оказали опубликованные в понедельник статданные, согласно которым темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.
Футбол
Экс-тренер «Ротора» возглавит клуб ПФЛ
Как стало известно matchtv.ru, «Тюмень» с большой долей вероятности возглавит Игорь Меньщиков, на прошлой неделе покинувший пост главного тренера «Ротора».
Фигурное катание
Ягудин влез в грязный скандал с Тарасовой
Фигурист возмущен травлей знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице как ко второй маме.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.