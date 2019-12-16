Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Технологии
В Росатоме рассказали об испытаниях «противоаварийного» топлива на АЭС
В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ "Об изменении рабочего времени", предполагающий в 2019 году перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, сообщает правительство региона.
Политика
Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
«Вопиющая ситуация»: в Госдуме «партия большинства» отказалась вводить санкции для кандидатов-отказников
Фракция «Единая Россия» в Госдуме не позволила депутатам из КПРФ «устранить правовой пробел» в избирательном законодательстве, которое сейчас позволяет срывать выборы в последний момент с помощью кандидатов-отказников.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Хоккей
Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ
Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Политика
Зеленский прокомментировал акции протеста в Киеве
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".