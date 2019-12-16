Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Общество
Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года
Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Кино
Вышел трейлер мультфильма о Супермене из СССР
Озвучкой главных персонажей мультфильма занимались актеры Джейсон Айзекс, Эми Акер, Фил Моррис, Ванесса Маршалл, Роджер Крейг, Уильям Сэйлерс и другие.
Политика
Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Армия и оружие
Минобороны показало видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
Минобороны РФ опубликовало видео воздушной учебной дуэли двух истребителей МиГ-31БМ.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Спорт
Закарин думал о смене гражданства из-за санкций WADA
Фото: eurosport.ru Известный российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал отстранение России от участия в крупных мировых турнирах на четыре года, информирует Сусlіпд Nеws.
Происшествия
Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили
Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Происшествия
Депутата из Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве
Депутата городской думы Переславля-Залесского Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве таксиста, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя заксобрания Сергея Корниенко.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Здоровье
Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей
Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.