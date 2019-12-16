Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Опубликован рейтинг самых популярных приложений и игр десятилетия
Самым прибыльным интернет-сервисом эксперты назвали Netflix. Наиболее популярной игрой — Subway Surfers.
Музыка
Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Политика
В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы
В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
Политика
Украина готовит новые санкции против России
Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.
Футбол
ФИФА официально подала в суд на Блаттера и Платини
Вчера стало известно, что организация ФИФА подала иски в швейцарский суд против своего экс-президента Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Армия и оружие
Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Общество
Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор
Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.
Гаджеты
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе.
Политика
Германия готовит США санкционный удар за «Северный поток-2»
Правительство Германии готовится к возможным санкциям американской стороны в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Кино
Новая внешность Киану Ривза удивила фанатов
Поклонники были удивлены изменениями во внешности Киану Ривза, так как уже привыкли видеть его худощавым и с растительностью на лице.
Политика
Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа
Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Происшествия
На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин
Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Культура
Первый канал покажет четвёртый сезон сериала «Нюхач»
Общество
Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким
Председатель совета директоров, сооснователь группы Qiwi Борис Ким сменит Сергея Солонина на посту генерального директора.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Космос
Метеор 2017 года был «пасущимся огненным шаром»
Команда исследователей из Университета Кертина в Австралии сообщает, что метеор, который пролетел по небу Австралии в 2017 году, был редким «пасущимся огненным шаром».
Общество
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.