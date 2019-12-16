Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Политика Украина готовит новые санкции против России Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.

Футбол ФИФА официально подала в суд на Блаттера и Платини Вчера стало известно, что организация ФИФА подала иски в швейцарский суд против своего экс-президента Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента ФИФА и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Общество Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.

Кино Новая внешность Киану Ривза удивила фанатов Поклонники были удивлены изменениями во внешности Киану Ривза, так как уже привыкли видеть его худощавым и с растительностью на лице.

Политика Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.

Общество Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.

Происшествия На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.

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