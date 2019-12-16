Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Происшествия
СКР задержал экс-главу Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко
СКР задержал экс-главу Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко По предварительным данным известно, что бывший чиновник Виталий Иваненко, возглавлявший Петропавловск-Камчатский задержан в рамках дела по подозрению в получении взятки.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Биатлон
Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»
Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках».
Кино
Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
Хоккей
СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду
Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Происшествия
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Японии в префектуре Кагосима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Родня Анастасии Заворотнюк показала преследующих ее мужчин
Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали в блоге несколько снимков мужчин, которые буквально преследуют актрису.
Происшествия
В Панаме 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме
Одиннадцать человек погибли в результате столкновения между заключенными в тюрьме на востоке столицы Панамы, сообщает дирекция исправительных учреждений страны.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Гаджеты
Segway-Ninebot занялась электромопедами
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Политика
Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ
Торговая палата США заявила о потенциальном ущербе, который получат американские компании в результате принятия антироссийских санкций.
Здоровье
В Туле подвели итоги проекта «Старшее поколение»
С начала года гериатрическая медицинская помощь (лечение заболеваний старческого возраста) в Тульской области была оказана 483 гражданам.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе
Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом
Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
Наука
Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет
Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Игры
Появились характеристики Xbox Series X
Шоу-бизнес
Бузова не выбрала ни одного из участников проекта «План Б»
Напомним, в финале проекта Бузова должна была сделать выбор между моделью Романом Гриценко и хоккеистом Валерием Поповичем, но выгнала их обоих.