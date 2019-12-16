Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
Читать в источнике
Комментировать1566

Подробнее о событии

Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUM07:18

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия

В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
REGNUM 21:35
Происшествия

СКР задержал экс-главу Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко

СКР задержал экс-главу Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко По предварительным данным известно, что бывший чиновник Виталий Иваненко, возглавлявший Петропавловск-Камчатский задержан в рамках дела по подозрению в получении взятки.
РИА ТВОИ Новости 05:59
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Футбол

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:02
Интернет

Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года

Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Севастополь.ру 12:30
Биатлон

Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

РИА Новости 15 декабря в 11:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»

Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках».
Пятый канал вчера в 16:52
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ 19:32
Хоккей

СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду

Череповецкая команда после второго периода вела со счетом 3:0 благодаря шайбам Вадима Кудако, Владислава Кодолы и Макара Хабарова.
Sportbox.RU 13:56
Происшествия

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Японии в префектуре Кагосима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
РИА Новости 19:22
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Шоу-бизнес

Родня Анастасии Заворотнюк показала преследующих ее мужчин

Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали в блоге несколько снимков мужчин, которые буквально преследуют актрису.
Комсомольская правда 15:15
Происшествия

В Панаме 11 человек погибли при столкновениях в тюрьме

Одиннадцать человек погибли в результате столкновения между заключенными в тюрьме на востоке столицы Панамы, сообщает дирекция исправительных учреждений страны.
РИА Новости 20:18
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Интерфакс 20:44
Культура

«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

РИА Новости 02:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Газета.Ru вчера в 08:41
Гаджеты

Segway-Ninebot занялась электромопедами

TelecomDaily 07:37
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Армия и оружие

Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

Взгляд.ру 20:16
Политика

Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ

Торговая палата США заявила о потенциальном ущербе, который получат американские компании в результате принятия антироссийских санкций.
Российская газета 21:37
Здоровье

В Туле подвели итоги проекта «Старшее поколение»

С начала года гериатрическая медицинская помощь (лечение заболеваний старческого возраста) в Тульской области была оказана 483 гражданам.
Первый Тульский 08:36
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru 10:50
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Политика

МИД Венгрии не считает «Турецкий поток» только российским проектом

Петер Сийярто, занимающий должность министра иностранных дел Венгрии, заявил, что газопровод «Турецкий поток» несправедливо считать исключительно российским проектом для реализации интересов России, так как в проекте задействованы и другие страны.
ГЛАС.RU 19:22
Наука

Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет

Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Индикатор 14:24
Игры

Появились характеристики Xbox Series X

The GEEK 15 декабря в 10:52
Шоу-бизнес

Бузова не выбрала ни одного из участников проекта «План Б»

Напомним, в финале проекта Бузова должна была сделать выбор между моделью Романом Гриценко и хоккеистом Валерием Поповичем, но выгнала их обоих.
МонаВиста 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное