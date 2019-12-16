Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUM07:18

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:34, Ашберн
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Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
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В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

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News.ru 10:50
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа назначено на среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
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Общество

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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Лазарев резко ответил на сравнение с Биланом

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После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

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Спецпредставитель США по КДР Стивен Биган 19 и 20 декабря встретится в Китае с представителями властей страны для обсуждения ситуации с Северной Кореей, сообщает пресс-служба Госдепа.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

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