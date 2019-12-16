Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Samsung выпустит смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
Например, по данным Launch Studio, Samsung Galaxy Note10 Lite станет первым смартфоном производителя, который получит поддержку стандарта беспроводной коммуникации Bluetooth 5.1.
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Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Шоу-бизнес
Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Армия и оружие
Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Интернет
Назвали худшие пароли пользователей в 2019 году
Эксперты по безопасности советуют немедленно поменять пароли и поставить двухфакторную аутентификацию.
Политика
На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского
Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Гаджеты
JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях
Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Футбол
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Лига Европы Сразу после жеребьевки Лиги чемпионов определились пары 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира.
Политика
«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения
Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи
Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Общество
СМИ предупредили о повышении цен на автомобили
С 2020 года в России могут вырасти цены как на иномарки, так и на автомобили российского производства.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проект децентрализации Украины, который был подан президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду, отдаляет Киев от мира на Донбассе.
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Общество
На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо
Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Происшествия
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.