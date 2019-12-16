Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Политика
Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США
Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Армия и оружие
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
По версии следствия, глава региональной столицы с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего родного брата взятку в общей сумме 700 тысяч рублей.
Технологии
Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз
Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Спорт
WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Футбол
Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Армия и оружие
Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР
Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
Здоровье
Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД
За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Политика
В «Нафтогазе» допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
Происшествия
Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину
В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
Здоровье
Врач перечислил распространенные ошибки при лечении горла
Врачи рассказали, что может повредить лечению горла.
Спорт
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Футбол
«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая
Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Авто
Составлен портрет «типичного» автомобиля в России
Происшествия
Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года
Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Происшествия
В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО
В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Наука
Ученые МГУ создали новый оптический материал
Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и покинул Кубок лиги
"Монако" разгромно проиграл "Лиллю" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги и покинул турнир.