Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUM07:18

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика

Неуважение к суверенитету. МИД Турции обещает ответ на санкции США

Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.
REGNUM 15:38
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Уралинформбюро 02:21
Армия и оружие

В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости 17:01
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Происшествия

Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки

По версии следствия, глава региональной столицы с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями от начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее покровительство через своего родного брата взятку в общей сумме 700 тысяч рублей.
РИА Новости 06:38
Технологии

Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

Американская компания NuScale Power провела демонстрацию собственной новой разработки — модульного атомного энергетического реактора, размеры которого в сто раз меньше, чем у более привычных вариантов.
Ferra 15 декабря в 22:34
Спорт

WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.
News.ru 02:45
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Общество

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Футбол

Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Матч ТВ 09:33
Армия и оружие

Генерал ВВС США оценил выгоду Вашингтона при размещении ракет в АТР

Размещение американских ракет средней или меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) помогло бы укрепить безопасность Вашингтона, считает командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.
RT на русском 16:19
Здоровье

Список редких заболеваний, лечение которых финансируется государством, дополнен ГД

За последние два года количество орфанных заболеваний, дорогостоящее лечение которых взял на себя федеральный бюджет, практически удвоилось.
Дума ТВ 07:22
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru вчера в 05:39
Политика

В «Нафтогазе» допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год

Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
РИА Новости 16:44
Происшествия

Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
Здоровье

Врач перечислил распространенные ошибки при лечении горла

Врачи рассказали, что может повредить лечению горла.
ToDay News Ufa вчера в 09:37
Спорт

Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон ответил на просьбу описать Россию тремя словами, а также рассказал, как бы поступил, если бы однажды ему предложили использовать допинг для улучшения спортивных результатов.
Чемпионат 10:37
Футбол

«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
RT на русском 15:28
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
РБК вчера в 20:40
Авто

Составлен портрет «типичного» автомобиля в России

32CARS.ru 15 декабря в 07:46
Происшествия

Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Интерфакс 02:40
Происшествия

В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
РЕН ТВ 07:04
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
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Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
Наука

Ученые МГУ создали новый оптический материал

Физики МГУ совместно с коллегами из Нижнего Новгорода, США и Австралии разработали оптический материал с искусственно созданной анизотропией нелинейного отклика на основе кремниевых наночастиц, полученные результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials.
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Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
МедиаПоток 15 декабря в 03:23
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и покинул Кубок лиги

"Монако" разгромно проиграл "Лиллю" в матче 1/8 финала Кубка французской лиги и покинул турнир.
Газета.Ru 17:15
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