Экономика
Live24Накопительные пенсии принесут россиянам до 120 тыс. рублей
По данным РБК, россияне, которые воспользуются этой программой, смогут оформить налоговый вычет. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, сумма выплаты может достигать 120 тыс. рублей. Чиновник отметил, что министр финансов Антон Силуанов уже одобрил это предложение.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Турция может признать геноцид индейцев США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент страны может принять резолюцию о геноциде коренного населения Америки при колонизации континента в ответ на принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян в Османской империи.
Футбол
Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.
Общество
Путину показали новый «КамАЗ» будущего
В ходе визита на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах президент России Владимир Путин оценил новейшие разработки компании, в том числе прототип нового полуавтономного грузовика Continent.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Баскетбол
Джеймс и Дэвис установили новый рекорд НБА
Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили уникальное достижение в НБА.
Общество
Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch
Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Хоккей
Копитар обогнал Гретцки и вышел на четвертое место по очкам за «Лос-Анджелес»
Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар вышел на четвертое место по очкам в составе команды за всю ее историю.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подводной лодки
Издание «Крыминформ» на своей странице в Instagram опубликовало фотографии затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подводной лодки Б-380.
Происшествия
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем
Полицейский главк Югры проверяет появившуюся в местных СМИ информацию о том, что главу сургутского ОБЭП задержали пьяным за рулем.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
ФСБ допрашивает экс-главу комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ поводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим председателем комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".