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Футбол «ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги "Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".