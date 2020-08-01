Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
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Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
В район Новопушкинского сквера в Москве стянуты силы полиции
В самом Хабаровске сегодня уже четвертую субботу подряд проходили митинг и шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.
Эхо Москвы 06:32
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Дочь Сергея Бодрова-младшего 22-летняя Ольга вышла замуж.
Культуромания 06:10
Армия и оружие
В Баку заявили, что эскалация на границе с Арменией не отвечает интересам Азербайджана
Эскалация на азербайджано-армянской границе не отвечает интересам Азербайджана.
ТАСС 06:35
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru.
Российская газета 05:31
Здоровье
В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000
Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru 30 июля в 10:51
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Общество
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Происшествия
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.
RT на русском 07:43
Авто
Фото новой Kia Optima для России появились в Сети
Первые фотографии новой Kia K5 (Optima) в топовой комплектации GT были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика сегодня 07:39
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит вчера в 01:54
Футбол
Юран подтвердил, что просил руководство «Химок» поднять ему зарплату
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил, что обращался к руководству клуба с просьбой прибавить ему заработную плату, об этом 1 августа Юран рассказал информагентству Р-Спорт.
ИА Красная Весна 07:24
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
Вести.Ru 03:58
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 30 июля в 03:46
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Авто
Эксперты назвали причину «хрюканья» УАЗ «Патриот»
Эксперты назвали причину, по которой возникает «хрюканье» под капотом УАЗ «Патриот».
Дни24 01:35
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги
"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Общество
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости 29 июля в 11:33