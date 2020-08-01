Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.
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Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Шоу-бизнес
Решетова объяснила причину раздельного отдыха с Тимати
Недавно Анастасия Решетова вместе с сыном улетела во Францию к отцу своего возлюбленного Тимати.
Pravda.Ru 06:26
Музыка
Концерт «Музыка для всех» пройдет в Курске завтра
Курская филармония напоминает: завтра состоится концерт проекта «Музыка для всех».
ТРК Сейм (Курск) вчера в 10:25
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой.
CT news вчера в 20:00
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Футбол
Сёмин заявил, что не знаком с Николичем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.
RT на русском 10:05
Футбол
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 10:57
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Недавно наследнице популярного артиста исполнилось 22 года. Выяснилось, что незадолго до этого она вышла замуж.
Paparazzi.ru 08:16
Шоу-бизнес
Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru 09:03
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Клип известной исполнительницы Светланы Лободы на песню Boom Boom ставит рекорды по дизлайкам.
Территория новостей 07:14
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Футбол
«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Происшествия
В Ленобласти в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
REGNUM 10:41