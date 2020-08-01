Накопительные пенсии россиян в 2020 году повышают на 9,13%, перерасчет сделают с 1 августа, он касается 80 тысяч человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%).

с чего всё началось

Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Общество В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости". 206

Футбол «Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России В первом туре нового сезона женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Зенит». Дебютная встреча питерской команды завершилась со счётом 1:2.

Политика Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ. 943

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 546

Фигурное катание Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 295

Футбол Николич рассказал, что Кокорин был готов перейти в «Локомотив» Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подтвердил информацию об интересе к нападающему Александру Кокорину.

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 179

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 1,6K

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы. 11

Армия и оружие Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера). 5

Футбол «Арсенал» обыграл «Челси» и в 14-й раз завоевал Кубок Англии В финале Кубка Англии по футболу лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Уэмбли" обыграл столичный "Челси" – 2:1. Подопечные Микеля Артеты уступали в счете по ходу встречи.

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 64

Общество В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама. 3