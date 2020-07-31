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ТАСС
ТАСС

Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%

Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.В источнике
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REGNUM

В России повышают накопительные пенсии

REGNUMвчера в 17:34
Московский Комсомолец

Накопительные пенсии россиян повысятся на 9,13%

Московский Комсомолецвчера в 17:57
РЕН ТВ

Перерасчет выплат: в России выросли накопительные пенсии

РЕН ТВвчера в 17:37
URA.Ru

Накопительную часть пенсии россиян повысят

URA.Ruвчера в 18:22
ТАСС

Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%

ТАССвчера в 17:25
Lenta.ru

В России выросли пенсии

Lenta.ruвчера в 17:24
РИА Новости

В России повысят накопительные пенсии

РИА Новостивчера в 17:17
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Газета.Ruвчера в 14:51
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Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондентвчера в 08:00
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Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ruвчера в 14:19
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Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русскомвчера в 12:31
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