Накопительные пенсии россиян повысят на 9,13%
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Накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 тыс. человек.В источнике
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