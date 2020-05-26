с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 3

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 490

Авто Пандемия не помеха: выбираем шины с KAMA TYRES Свою точку зрения автоэксперты «Татнефть» KAMA TYRES показали на примере выбора летней резины, производящейся брендом Viatti.

Энергетика «Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Политика Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа. 1

Технологии Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,9K

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 876

Культура «Русские сезоны» покажут выступления российских коллективов «Работая онлайн, „Русские сезоны“ продолжают выступать уникальной площадкой для коллективов России, интересных как российскому, так и зарубежному зрителю!» — отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев. 1

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Происшествия Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.

Кино Опубликованы новые фото со съёмок «Довода» Кристофера Нолана Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 23:52 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки предстоящего фантастического фильма Кристофера Нолана «Довод».

Политика Познер предупредил США о гражданской войне Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США. 54

Авто Mercedes показал первое изображение нового S-Class Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год. 13

Технологии Сбой произошел в работе Twitter Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.