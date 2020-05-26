Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате парада Победы
Решение о проведении парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию примет Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:54
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Здоровье
Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения
Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Общество
Волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Вести.Ru вчера в 23:47
Футбол
Клубы РПЛ интересуются игроком «Динамо-Брест»
22-летний футболист попал в сферу интересов нескольких клубов российской Премьер-лиги, названия которых пока не разглашаются.
Евро-футбол.ру 04:42
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Армия и оружие
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера.
Российская газета 00:46
Киберспорт
Valve представила новый «боевой пропуск» для Dota 2
Вашингтон, 26 мая 2020, 13:45 — REGNUM Разработчики из Valve анонсировали новый «боевой пропуск» для Dota 2, посвящённый чемпионату миру The International.
REGNUM 06:45
Гаджеты
Xiaomi выпустила бюджетный телевизор Mi TV Pro E32S с тонкими рамками
Китайская компания Xiaomi представила новинку — бюджетный телевизор линейки Mi TV Pro, имеющий тонкие рамки.
iReactor вчера в 10:06
Общество
На месте закрашенного портрета Бродского в Петербурге появились стихи
АиФ Санкт-Петербург 04:23
Общество
Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»
Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Екатеринбург в эфире 06:09
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит перегруппировку техники в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
РИА Новости 04:33
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Общество
Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
Экономика
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Piter.tv вчера в 06:15
Киберспорт
Epic Games «оштрафовала» датамайнера Fortnite на 2 млрд V-Bucks — это более 1 млрд рублей
Компания Epic Games, разработчик Unreal Engine и Epic Games Store, а также разработчики Fortnite, повесили на датамайнера Lucas7yoshi внутриигровую задолженность в 2 млрд V-Bucks.
Чемпионат 07:40
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40