Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Футбол
Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения
Матч ТВ вчера в 13:23
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Общество
Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции
На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
Интерфакс 06:05
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM вчера в 11:31
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Авто
Volkswagen назвал цены на новую Jetta в России
Российские дилеры Volkswagen начали продавать седан Jetta нового поколения.
Тарантас Ньюс 05:28
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
Происшествия
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Единоборства
Тренера сборной России по ММА задержали по делу об убийстве
Vprognoze.ru 04:40
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Наука
Еще один способ передачи коронавируса подтвержден
Похожий способ заражения уже выявлялся при распространении в 2003 году атипичной пневмонии в Гонконге.
ToDay News Ufa 03:35
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Политика
В Кремле оценили эскалацию между США и Китаем
В сложившихся условиях эскалация конфликта США и Китая выглядит неприглядно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 06:45
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Игры
Chernobylite теперь поддерживает DirectX 12
Четвертое (из восьми запланированных) крупное обновление для симулятора выживания Chernobylite получило Web of lies, и оно включает новую локацию – центральный район Припяти с площадью Ленина, гостиницами и парком аттракционов, четыре новых квеста, нового сюжетного персонажа, а также поддержку API DirectX 12 и технологии FidelityFX.
Srnsk 04:38
Наука
Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии
Скоростной рекорд интернета в Австралии превосходит в миллион раз среднюю скорость подключения к сети у пользователей США - там она в пределах 50 Мбит/с. iXBT.com отмечает, что для достижения этой нереальной скорости австралийские исследователи применили новое оптическое устройство microcomb или «микрогребенка».
Вечерний курьер 04:31
Политика
Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Футбол
Смолов: «Возобновление РПЛ выглядит немного поспешным»
Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение о возобновлении РПЛ с 21 июня.
Sport24.ru 06:09