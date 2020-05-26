с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 337

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 226

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 5

Шоу-бизнес У «двойника Заворотнюк» Виктории Ворожбит суд арестовал имущество СМИ стало известно, что суд арестовал имущество Виктории Ворожбит, новой возлюбленной Сергея Жигунова, об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 1

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол. 76

Политика Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч — Трамп Эпидемия коронавируса в США унесет более 100 тысяч жизней граждан, а не миллионы, заявил презент США Дональд Трамп 26 мая на своей странице в Twitter. 1

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 348

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 11

Политика США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая. 1

Политика США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны. 100

Общество Власти Москвы окажут поддержку частным медицинским организациям Частные медицинские организации в Москве включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, и получат поддержку.

Футбол Семин отреагировал на поддержку Дзюбы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.