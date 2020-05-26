Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Общество Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".

Политика Путин приказал провести Парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению Парада Победы 24 июня.

Общество Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году. 40

Общество Первый министр энергетики России умер от коронавируса Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. 95

Экономика Названы цены на авиабилеты летом по России Ассоциация туроператоров назвала ожидаемые цены на авиабилеты этим летом.

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 633

Политика США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські Новини" со ссылкой на Минздрав страны. 36

Политика Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирсом в России.

Путешествия Названы условия допуска туристов на кубанские курорты Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.

Происшествия В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". 24

Происшествия В Ленобласти совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 14:18 — REGNUM На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку.

Здоровье За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян 54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.

Общество Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг» Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 37

Политика Лавров прокомментировал попытки давления США на Китай из-за Гонконга Вопрос законодательства Гонконга является внутренним делом КНР, заявления США по давлению на Пекин в этой связи беспрецедентны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 31