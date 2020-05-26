с чего всё началось

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Политика Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая. 5,3K

Политика Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям. 13

Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 144

Игры В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain Релиз оригинальной версии Heavy Rain состоялся в феврале 2010-го эксклюзивно на PlayStation 3. Beyond: Two Souls вышла в октябре 2013 года — также только для консоли Sony. 4

Общество В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса По данным минздрава Омской области на сегодня, 27 мая, коронавирус подтвердился у 42 жителей региона: 32 случая зафиксировано в Омске, четыре — в Марьяновском районе, по два — в Омском и Калачинском районах, по одному — в Черлакском и Полтавском.

Общество К 1800 приблизилось количество заболевших коронавирусом в Приморье По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, темп прироста заболевших за сутки составил 2,54%.

Общество Попова рассказала, сколько продлится масочный режим Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли. 3,6K

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 94

Шоу-бизнес Шнуров показал угрозы от Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль. 496

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Здоровье Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания. 8

Здоровье Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом. 51

Экономика Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов Индекс широкого рынка S&P 500, который объединяет крупнейшие по капитализации компании на рынках США из различных секторов, 26 мая в течение дня вырос на 2,2%, превысив 3000 пунктов впервые с начала пандемии COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

Происшествия Крушение Ми-8 на Чукотке попало на видео Анадырь, 26 мая 2020, 10:49 — REGNUM Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке попала на видео камер наблюдения. 669

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 26

Политика Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут. 6

Здоровье Академик СО РАН: Коронавирус появился в Сибири в январе Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Власов добавил, что для подтверждения теории о раннем проникновении вируса нужно сделать ряд тестов на антитела. 32