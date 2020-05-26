Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
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В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
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Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания.
Gazeta.SPb вчера в 17:55
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
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Местное время (Рубцовск) 25 мая в 06:26
Экономика
Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов
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Крушение Ми-8 на Чукотке попало на видео
Анадырь, 26 мая 2020, 10:49 — REGNUM Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке попала на видео камер наблюдения.
REGNUM вчера в 03:49
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
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Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
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Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии
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Юг Сибири вчера в 23:27
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Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Власов добавил, что для подтверждения теории о раннем проникновении вируса нужно сделать ряд тестов на антитела.
RuNews24.ru вчера в 23:05
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