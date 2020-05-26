Экономика

ТАССТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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Накопительные пенсии в России повысят

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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАССвчера в 05:24

Накопительные пенсии повысят в России

URA.Ruвчера в 05:10
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В Омской области зафиксировано 42 новых случая коронавируса

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По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, темп прироста заболевших за сутки составил 2,54%.
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Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

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На Алтайский край идет похолодание, ливни и град

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Индекс S&P 500 впервые с начала пандемии превысил 3000 пунктов

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Крушение Ми-8 на Чукотке попало на видео

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Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

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Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
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Политика

Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии

Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут.
Юг Сибири вчера в 23:27
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Здоровье

Академик СО РАН: Коронавирус появился в Сибири в январе

Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Власов добавил, что для подтверждения теории о раннем проникновении вируса нужно сделать ряд тестов на антитела.
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Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите

Отмечается, что уголовное дело было прекращено. Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.
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