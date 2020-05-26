Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Здоровье
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском вчера в 12:52
Экономика
Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня
Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.
Политика Сегодня 10:19
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Политика
Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве
RT на русском 08:05
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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Граффити-портрет Иосифа Бродского, который появился накануне напротив Дома Мурузи в Петербурге, замазали белой штукатуркой.
Российская газета вчера в 06:29
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
На 6 и 7 число назначен экзамен по русскому языку, 10 июля состоится испытание по профильной математике, 13 — по истории и физике, 16 — по обществознанию и химии, 20 июля выпускники сдадут биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Моя Удмуртия 06:36
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Культура
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Культура
Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями
Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь вчера в 04:44
Общество
Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский.
Коммерсантъ 07:00
Киберспорт
Анонсирована Warface: Breakout — аналог Counter-Strike и Valorant для PS4 и Xbox One
Игромания.ру 10:34
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Спорт
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Игромания.ру 23 мая в 15:38
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru 06:50
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39