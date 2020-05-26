с чего всё началось

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Здоровье Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом. 34

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Технологии Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. 11

Политика Познер предупредил США о гражданской войне Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США. 62

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Политика Путин бросил ручку в ходе совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 3,2K

Футбол Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Общество Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску "В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин. 209

Здоровье Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить эффективное лечение и перенести инфекцию в более легкой форме. 3

Футбол Английская премьер-лига намерена начать новый сезон в сентябре Правление Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) предложит клубам начать новый сезон 12–13 сентября. Об этом 27 мая сообщает Daily Mail.

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 91

Шоу-бизнес Шнуров показал угрозы от Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль. 491

Политика Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. 9

Общество Кадыров призвал медиков и силовиков забыть об отпуске и отдыхе Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал медиков и силовиков, а также всех остальных задействованных в борьбе с коронавирусом служащих забыть об отпуске. 3

Общество Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом Отмечается, что за сутки в Приморье зафиксировано 44 новых случая инфицирования COVID-19, общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 1779.