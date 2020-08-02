Экономика

АБНАБННакопительные пенсии россиян в 2020 году резко увеличатся

Перерасчет накопительных пенсий происходит раз в год 1 августа — выплаты увеличиваются при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, отмечают в ПФР.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
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Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

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Наука

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Общество

ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
Деловое.ТВ 09:21
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Ловрен показал фото с Путиным на телефоне

Хорватский новичок «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
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Российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма «Ричард: Львиное сердце».
Lenta.ru 12:05
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Армия и оружие

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
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По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
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Начато расследование о криминальной деятельности Трампа

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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
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Происшествия

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве.
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Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Общество

Магазины пожаловались на остановку поставок импортного алкоголя

Поставки импортного алкоголя в российские торговые сети идут с большими задержками.
Телеканал 360° 16:49
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Google представил смартфон Pixel 4a

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Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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«Мстители»: назван главный супергерой «Фазы 4» киновселенной Marvel

Поклонники предполагают, что в грядущей «Фазе 4», которую откроет комикс «Чёрная Вдова», Алая Ведьма будет играть основополагающую роль.
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Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни

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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
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Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
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Аналитики выявили рост числа штрафов за превышение скорости в пандемию

В апреле и мае 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество платежей в 250 руб. — именно столько стоит штраф с 50-процентной скидкой за превышение скорости на 20–40 км/ч.
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Общество

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В Steam началась предварительная загрузка Horizon Zero Dawn — клиент занимает 67 гигабайт.
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Amazon продлил сериал «Охотники» на второй сезон

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Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

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