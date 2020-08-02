Экономика

REGNUMREGNUMПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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Негосударственные пенсионные фонды заявили о рекордных доходах

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Происшествия

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Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре приступят к серийному производству вакцины от коронавируса.
Life.ru 21:16
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В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
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Общество

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Космос

Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС

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Дмитрий сделал Татьяне предложение и они сыграли шикарную свадьбу в Сочи.
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Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

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Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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Минздрав: ситуация с коронавирусом в Приморье стабильно тяжелая

Ситуация с коронавирусом в Приморском крае остается стабильно тяжелой, ежедневно регистрируется высокий уровень заболеваемости.
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Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

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В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

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