Экономика

АБНАБННакопительные пенсии россиян в 2020 году резко увеличатся

Перерасчет накопительных пенсий происходит раз в год 1 августа — выплаты увеличиваются при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, отмечают в ПФР.
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с чего всё началось

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Накопительные пенсии россиян в 2020 г. повышаются на 9,13%, перерасчет сделан с 1 августа. Он пройдет без подачи заявлений и коснется пенсий 80 000 человек – тех, кто доверил свои деньги государственному пенсионному фонду, сообщил ПФР.
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Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

ФАНвчера в 22:27

Рекордное повышение пенсионных накоплений ПФР обеспечило инвестирование ВЭБ

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ПФР назвал источники средств для пенсионных выплат в августе

Экономика сегоднявчера в 23:46

ПФР обеспечил российским пенсионерам рекордную доходность

Live2400:27

ПФР раскрыл, где возьмет деньги на выплаты пенсионерам в августе

URA.Ruвчера в 20:02

ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

Ведомостивчера в 16:45
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Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

RT на русском 16:42
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Футбол

Деян Ловрен прибыл в Петербург и встретил медведя в аэропорту

Piter.tv 15:18
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Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
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Происшествия

Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве

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Известия 15:16
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Политика

До 15 сентября Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok

Корпорация Microsoft планирует выкупить социальную сеть TikTok в США по выгодной цене.
Городовой 14:47
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Общество

Покрас Лампас рассказал о тайном тексте на граффити в Екатеринбурге

РИА Новости 14:14
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском 07:39
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Общество

Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством

Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
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Футбол

Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября

Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
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Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
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Армия и оружие

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
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Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
2
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Футбол

СМИ: «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги

Если верить источнику, красно-белые уже сделали бразильскому клубу официальное предложение.
RT на русском 16:32
Общество

ВОЗ завершила работу в Китае по установлению происхождения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершили работу по расследованию происхождения коронавируса в Китае.
Деловое.ТВ 09:21
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
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Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный журналом Forbes.
Интерфакс 06:54
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
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Авто

Новый BMW X3 замечен на тестах впервые

Официальная премьера обновленного BMW X3 вряд ли состоится в этом году.
32CARS.ru 09:50
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Космос

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю. Судно приводнилось в Мексиканском заливе у берегов Флориды.
vtomske.ru вчера в 23:30
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Происшествия

В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций

Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
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Шоу-бизнес

Вика Цыганова похвасталась стройной фигурой в красном купальнике

Актуальные Новости 15:48
Армия и оружие

The National Interest назвал преимущество России перед США

Газета.Ru 08:21
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Шоу-бизнес

Ольгу Бузову подозревают в измене Даве с женатым мужчиной

Ощущение, что певица избегает Манукяна. Но это ещё не всё, многие полагают, что Бузова давно увлечена другим мужчиной, старше её.
Paparazzi.ru 13:21
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Политика

В США расследует дело о финансовой деятельности Трампа

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс проводит криминальное расследование финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:09
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Технологии

Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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