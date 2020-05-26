Экономика
ИзвестияНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 19:18
Общество
Собянин: с 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки
С понедельника разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом москвичам, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
Москва 24 вчера в 13:43
Кино
Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе
Актер Доминик Монаган, исполнитель роли хоббита Мерри Пиппина, выложил в своем инстаграме скриншот трейлера, который подтверждает, что в шоу примут участие Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Миранда Отто (Эовин) и даже Питер Джексон, режиссер трилогии.
РБК 11:03
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
1. Миннеаполис бунтует несколько дней Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
Lenta.ru 09:54
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»
По всему миру шагает коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая. Плохо! — написал политик в Twitter.
News.ru 11:17
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Экономика
Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля
О новом налоговом режиме на брифинге в правительстве Карелии рассказали и. о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова и руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко, сообщает пресс-служба Минфина.
ИА Республика 03:24
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Общество
В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
Власти Воронежской области продлят до 15 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
РИА Новости 11:17
Общество
Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 10:49
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети
Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото с певицей во время болезни.
Московский Комсомолец 06:19
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews вчера в 13:11
Общество
Стало известно, какой может быть вторая волна коронавируса в России
Вторая волна коронавирусной инфекции в России может быть менее выраженной и затронет те регионы, где меньшее число заболевших.
ИА Красная Весна 08:29
Общество
Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве
Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
Общество
Собянин: антитела к коронавирусу имеют 14% москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тестирование москвичей на антитела к коронавируса COVID-19 показало, что до 14% жителей столицы имеют иммунитет к инфекции.
Московский Комсомолец 11:34
Игры
Bethesda в честь 20-летия Arkane раздаёт первую игру студии — Arx Fatalis
Bethesda начала празднование 20-летия Arkane — создателей Dark Messiah of Might & Magic, Dishonored, Prey и грядущей Deathloop.
Игромания.ру 11:17
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39