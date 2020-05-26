Экономика
ИзвестияНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ06:03
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Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
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Миллионер предложил Наташе Королёвой и Тарзану работу доярки и дояра
Миллионер решил предложить звёздам вакансии, которые есть у него на ферме. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив.
News.ru вчера в 13:16
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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Никитин отменил карантин в поселке Мухтолово Ардатовского района
Глеб Никитин подписал постановление об отмене ограничительных мер в поселке Мухтолово Ардатовского района.
Открытый Нижний 14:58
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Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Экономика
Штрафы за неуплату ЖКХ планируют вернуть раньше срока
Штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ могут вернуть раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 21:26
Происшествия
Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе
Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе Чертановский райсуд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ (СКР) арестовал до 24 июля Максима Евлампьева, Германа Титенока и Вадима Русанова, участвовавших, по версии следствия, в вызвавшей большой резонанс перестрелке на Каширском шоссе в минувшее воскресенье.
Коммерсантъ 13:37
Общество
Цифровые пропуска Московской области с 27 мая в столице действовать не будут
Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
Общество
Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф 02:04
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Здоровье
Главврач ЦГБ Ростова рассказал о пациентах с коронавирусом
Стало известно, что более 10 пациентов находятся в реанимации, 15 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
Rostov gazeta 06:45
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Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.
Sibnet Новости 24 мая в 23:41
Политика
США планируют новые санкции против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
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Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.
Ведомости 14:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
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Эдемский сад мог существовать и для животных
По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.
Rusargument вчера в 15:07
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Хоккей
НХЛ сегодня объявит о возобновлении сезона
Руководитель Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен сегодня выступит с официальным заявлением о возобновлении сезона-2019/20.
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Патяшина сообщила, когда в Татарстане будут новые послабления режима
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Chelny-biz.ru 07:41
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Грузия получила скидку на российский газ
Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
Общество
Разрешили получать полис ОСАГО без техосмотра
Закон позволяет в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года подписывать договор ОСАГО без представления диагностической карты, которая содержит сведения о соответствии авто обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных транспортов.
SpeedMe вчера в 13:26