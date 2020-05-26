с чего всё началось

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Здоровье Никитин отменил карантин в поселке Мухтолово Ардатовского района Глеб Никитин подписал постановление об отмене ограничительных мер в поселке Мухтолово Ардатовского района.

Здоровье Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. 7

Происшествия Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе Взяты под стражу участники перестрелки на Каширском шоссе Чертановский райсуд Москвы по ходатайству Следственного комитета РФ (СКР) арестовал до 24 июля Максима Евлампьева, Германа Титенока и Вадима Русанова, участвовавших, по версии следствия, в вызвавшей большой резонанс перестрелке на Каширском шоссе в минувшее воскресенье. 13

Общество Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020 «Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году. 4

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,9K

Музыка Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса. 1K

Общество Mail.ru Group оставила сотрудников на удаленной работе до сентября Сотрудники Mail.ru Group продолжат работать в удаленном режиме до 1 сентября, сообщил на своей странице в Facebook вице-президент по коммуникациям интернет-холдинга Очир Манджиков.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 4

Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 3

Общество В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента. 189

Экономика Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся. 594

Хоккей НХЛ сегодня объявит о возобновлении сезона Руководитель Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен сегодня выступит с официальным заявлением о возобновлении сезона-2019/20.

Энергетика Грузия получила скидку на российский газ Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год). 6