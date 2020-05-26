Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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Российская газетавчера в 13:30

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

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В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

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Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новостивчера в 08:05

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

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Замороженные пенсии россиян увеличили

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Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов.
Lenta.ru 01:58
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В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
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ИжевскИнфо.РУ 01:09
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В Саратовской области выявлены 65 новых случаев заражения SARS-CoV-2

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Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Технологии

Юваль Харари предупредил о появлении алгоритмов-расистов

В интервью РБК израильский историк Юваль Харари отметил, что алгоритмы, которые программисты создают для анализа поведения людей, часто являются предвзятыми.
РБК 00:14
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В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»

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Коммерсантъ вчера в 05:33
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Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму

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Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

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Инфорос вчера в 15:58
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Общество

Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона

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Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

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Фигурное катание

Трусова обрадовалась третьему попаданию в Книгу рекордов Гиннесса

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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
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Политика

Трамп выразил недовольство действиями Китая в Гонконге

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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
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Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
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Российские офицеры брали взятки за отправку военнослужащих в Сирию

Кстати, в Сирии российские военнослужащие получают ежемесячно по 200-300 тыс.руб.
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Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
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Небензя заявил о создании на Украине протектората США

Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
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