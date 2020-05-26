с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Посол Украины заявил об «ударе в лицо» от Германии Посол Украины в Германии Андрей Мельник остался возмущен желанием немецких политиков снять санкции с России, назвав эту инициативу «ударом в лицо украинцам». 5

Финансы Россияне массово забрали валюту из банков Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов.

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 287

Общество 24 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии По состоянию на утро 27 мая в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов. 20

Общество В Саратовской области выявлены 65 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 25 мая подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей коронавируса достигло 2516 человек. 773

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 336

Технологии Юваль Харари предупредил о появлении алгоритмов-расистов В интервью РБК израильский историк Юваль Харари отметил, что алгоритмы, которые программисты создают для анализа поведения людей, часто являются предвзятыми. 2

Армия и оружие В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах» Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Общество Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму В воскресенье руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что полуостров готов к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии. 10

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 672

Политика Трамп выразил недовольство действиями Китая в Гонконге Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга и сомневается, что в таком случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. 71

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 8

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. 9

Политика Небензя заявил о создании на Украине протектората США Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат. 50