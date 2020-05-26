с чего всё началось

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 729

Общество Черногория приняла решение открыть границы для иностранцев Черногория открывает свои границы для граждан других государств с 1 июня, заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович, 26 мая сообщает Regnum. 25

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 11

Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 1,3K

Политика Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. 2,8K

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,2K

Общество Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений «Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Хоккей НХЛ объявила о плане доигровки сезона Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Наука Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока. 43

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 530

Здоровье Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.

Общество Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253 Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 703

Общество За сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом Больше всего заболевших выявили в Москве. В столице зафиксировали 2 140 новых случаев заражения коронавирусом.

Футбол Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива» Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа. 15

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 347

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу 25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса. 34

Армия и оружие Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

Общество В России число заболевших коронавирусом достигло 370 тысяч человек В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали еще 8338 случаев заболевания коронавирусом, всего инфекцию выявили у 370 680 человек.