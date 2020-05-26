Экономика
ИзвестияНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости 03:48
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
Черногория приняла решение открыть границы для иностранцев
Черногория открывает свои границы для граждан других государств с 1 июня, заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович, 26 мая сообщает Regnum.
ИА Красная Весна вчера в 12:25
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 24 мая в 10:00
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Тульской области за сутки выявили еще 105 случаев коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрированы 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса вчера в 04:17
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Угол падения астероида составил примерно 60 градусов к горизонту. Астероид летел в сторону Земли с северо-востока.
Замана 01:22
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Здоровье
Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом
В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
Общество
Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253
Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 24 мая в 05:31
Общество
За сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом
Больше всего заболевших выявили в Москве. В столице зафиксировали 2 140 новых случаев заражения коронавирусом.
Ореанда-Новости 03:43
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российская газета 02:33
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город вчера в 05:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
РИА Новости 03:08
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
РИА Новости 03:27
Общество
В России число заболевших коронавирусом достигло 370 тысяч человек
В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали еще 8338 случаев заболевания коронавирусом, всего инфекцию выявили у 370 680 человек.
Радио Sputnik 03:56
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41