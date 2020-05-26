Экономика
ИзвестияНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Lenta.ru 04:23
Политика
Подавший в суд на Путина бывший губернатор попал в больницу
Уточняется, что Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
Lenta.ru 04:42
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru вчера в 03:25
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Общество
Мишустин посоветовал россиянам отказаться от отдыха за рубежом
Михаил Мишустин попросил россиян не спешить с поездками за рубеж из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в странах мира.
МордовМедиа 25 мая в 07:58
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков в апреле
С начала 2020 года россияне забрали из банков $8,3 млрд - практически полный объем валюты, накопленной за 2019 год.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей вчера в 08:53
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня вчера в 04:17
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Авто
Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти
Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
Транспорт
Движение открывается
Курсирование пассажирских поездов между Латвией, Литвой и Эстонией возобновляется с 15 мая.
Гудок 25 мая в 19:00
Политика
Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 25-летней иркутянки
42-летнего жителя Иркутска задержали по подозрению в убийстве 25-летней иркутянки, пропавшей 23 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИркСиб 05:21
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Пугачева поздравила Орбакайте с днем рождения старыми фотографиями
Дважды поздравила Алла Пугачева с днем рождения свою старшую дочь Кристину Орбакайте, которой в понедельник исполнилось 49 лет.
Московский Комсомолец 25 мая в 10:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Энергетика
«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Футбол
У футбольного клуба «Уфа» могут появиться иностранные инвесторы
Руководство футбольного клуба «Уфа» обсуждает с австрийскими и арабскими компаниями вопрос об их вхождении в акционерный капитал клуба.
ПроТуймазы 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге больница оштрафована за эпидемиологические нарушения
Екатеринбург, 27 мая 2020, 12:13 — REGNUM В Екатеринбурге горбольница №1 оштрафована на 100 тыс. рублей.
REGNUM 05:13