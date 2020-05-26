с чего всё началось

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

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