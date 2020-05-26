Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Перерасчет будет происходить с 1 августа, это коснется 80 тыс. человек. Также на 7,99% повысятся выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.
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