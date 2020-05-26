Экономика
КоммерсантъНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Перерасчет будет происходить с 1 августа, это коснется 80 тыс. человек. Также на 7,99% повысятся выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.
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Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Здоровье
Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей
Использование медицинских масок детьми младше двухлетнего возраста лет может оказаться опасным для их здоровья.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:18
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Авто
Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»
Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня 24 мая в 08:31
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Политика
Сроки голосования по Конституции и проведению парада объявит Путин
Президент России Владимир Путин сам объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию и проведению парада, приуроченного годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Smolnarod.ru 06:55
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Транспорт
27 мая в Москве изменится пропускная система
Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
Общество
Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом
С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Политика
Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины
Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер.
Аргументы недели 24 мая в 03:29
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Общество
Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»
Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Екатеринбург в эфире 06:09
Происшествия
Экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Москва, 26 мая 2020, 15:13 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который отбывал наказание за государственную измену в одной из колоний в Мордовии, вышел на свободу.
REGNUM 08:13
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Договор по открытому небу: Лавров исключил у России «истерику»
Москва, 26 мая 2020, 15:35 — REGNUM Российская сторона не собирается устраивать «истерику» в связи с отказом США от участия в Договоре по открытому небу.
REGNUM 08:35
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Экономика
Уход от налогов в кризис посчитала допустимым почти половина россиян
По словам руководителя направления фискальной политики экономической экспертной группы Александры Суслиной, рост доли россиян, оправдывающих уход от налогов, является плохим признаком.
Цензуры.Нет 04:57