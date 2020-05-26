Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Перерасчет будет происходить с 1 августа, это коснется 80 тыс. человек. Также на 7,99% повысятся выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.
Читать в источнике
Комментировать501

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском09:07

Накопительные пенсии повысят на 9,13% с августа

РИА Новости08:05

Накопительные пенсии повысят в России

URA.Ru05:10

В России повысят накопительные пенсии

РБК05:40

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС05:24

Замороженные пенсии россиян увеличили

Lenta.ru05:19

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Коммерсантъ06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
1
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
61
Здоровье

Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей

Использование медицинских масок детьми младше двухлетнего возраста лет может оказаться опасным для их здоровья.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:18
42
Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
33
Политика

В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова

Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
890
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
61
Авто

Lada Vesta получит «Яндекс.Авто»

Новая мультимедийная система с «Яндекс.Авто», ставшая главной «фишкой» недавно представленной LADA XRay Cross Instinct, может появиться и у LADA Vesta.
Автоновости дня 24 мая в 08:31
6
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,3K
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
106
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
870
Политика

Сроки голосования по Конституции и проведению парада объявит Путин

Президент России Владимир Путин сам объявит новую дату голосования по поправкам в Конституцию и проведению парада, приуроченного годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Smolnarod.ru 06:55
210
Кино

27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
18
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
32
Транспорт

27 мая в Москве изменится пропускная система

Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
46
Общество

Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
600
Политика

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Политика

Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины

Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Происшествия

Арестован первый подозреваемый участник перестрелки на юге Москвы

Газета.Ru 08:50
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер.
Аргументы недели 24 мая в 03:29
578
Общество

Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился

Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
6
Общество

Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Екатеринбург в эфире 06:09
100
Происшествия

Экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

Москва, 26 мая 2020, 15:13 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который отбывал наказание за государственную измену в одной из колоний в Мордовии, вышел на свободу.
REGNUM 08:13
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
44
Политика

Договор по открытому небу: Лавров исключил у России «истерику»

Москва, 26 мая 2020, 15:35 — REGNUM Российская сторона не собирается устраивать «истерику» в связи с отказом США от участия в Договоре по открытому небу.
REGNUM 08:35
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой установили черный памятник

Московский Комсомолец вчера в 08:49
23
Экономика

Уход от налогов в кризис посчитала допустимым почти половина россиян

По словам руководителя направления фискальной политики экономической экспертной группы Александры Суслиной, рост доли россиян, оправдывающих уход от налогов, является плохим признаком.
Цензуры.Нет 04:57
257
Как работают Яндекс.Новости?
Главное