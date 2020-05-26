Экономика
КоммерсантъНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Перерасчет будет происходить с 1 августа, это коснется 80 тыс. человек. Также на 7,99% повысятся выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
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Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Экономика
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РБК вчера в 21:13
Общество
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Коммерсантъ 07:59
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о секретах стройной фигуры
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RuNews24.ru 05:10
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
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Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Футбол
Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о решении московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
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На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
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Шоу-бизнес
Бойфренд Бузовой купил автомобиль за 10 миллионов
Родной город 06:01
Культура
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Некоторые начали говорить: «Может, не доиграем и объявим «Зенит» чемпионом», но не хотят продолжать только те, кто сомневается в себе и кому это невыгодно.
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Авто
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«Металлург» заключил пробные контракты с Махановским и Фищенко
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