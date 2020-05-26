с чего всё началось

В России с 1 августа увеличится размер накопительной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Пенсии повысят на 9,13% после полученных результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года.

Накопительные пенсии увеличат на 9,13% с 1 августа

Политика В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. 723

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Энергетика Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле. 1

Происшествия СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы". 2

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Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 8

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,1K

Происшествия В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный. 9

Экономика МВФ изменил прогноз по сокращению мировой экономики из-за пандемии Сокращение мировой экономики в результате пандемии коронавируса может превысить ожидаемые ранее 3%, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе мероприятия по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 299