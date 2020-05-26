с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 32

Происшествия В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. 4

Общество Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием В перспективе коронавирусная инфекция, вероятнее всего, превратится в сезонное заболевание, распространяющееся в конце осени и ранней весной.

Общество Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным. 3K

Армия и оружие Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.

Наука Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом. 1

Общество Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов. 341

Авто В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104 В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство. 7

Политика Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 2

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 95

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 261

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 75

Авто Опубликовали изображения нового Haval H6 Издание «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных патентных изображений обновлённого кроссовера Haval H6 разработали рендеры будущего автомобиля.

Общество В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. 15

Общество Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне. 28

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Шоу-бизнес Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.