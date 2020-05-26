Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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РБК 20:51
Общество
Коронавирус в России может стать сезонным заболеванием
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Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
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Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Шоу-бизнес
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Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
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Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки
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Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 вчера в 13:09
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Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели 04:47
Авто
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 26 мая в 05:19
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Здоровье
Минздрав рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус
Всех младенцев необходимо тестировать на коронавирус при рождении, говорится в новых рекомендациях Минздрава.
Новая газета 08:10
Общество
Турбазы в Республике Алтай будут закрыты до 22 июня
Олег Хорохордин, глава Республики Алтай, продлил запрет на прием туристов до 22 июня.
Регион online 10:25
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
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РБК 04:19
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU 11:59
Авто
Опубликовали изображения нового Haval H6
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Тарантас Ньюс вчера в 09:26
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В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Общество
Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне.
Байкал24 09:16
Общество
За сутки от коронавируса в Кузбассе вылечились 18 человек
Еще 18 человек на утро 28 мая смогли покинуть медицинские стационары и вернуться домой.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
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Происшествия
В Минусинске мать убитого младенца нашли по чеку из магазина
Женщина оставила в пакете кассовый чек из магазина. Следователи проверили, как покупатель оплатил покупку.
ТВ-Енисей 21:24
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30