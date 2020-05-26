с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. 4

Общество Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве Власти Москвы приняли решение о введении третьего пакета мер поддержки бизнеса в столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. 32

Культура Политолог Шульман нашла параллели между «Смешариками» и Россией Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики».

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 3

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 1

Шоу-бизнес Алена Гаврилова показала старшего ребенка на фоне развода Накануне Алёна впервые за долгое время показала поклонникам своего старшего ребёнка.

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. 279

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 385

Армия и оружие Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.

Общество Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины". 143

Общество Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg. 1,5K

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 3

Шоу-бизнес Бизнесмен предложил Тарзану и Королевой работу на ферме Фермер пригласил Тарзана поработать у него на ферме дояром «элитных телочек». Так же фермер позаботился и о супруге Сергея Наташе Королевой. 22

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 340

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 68

Экономика Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL. 49

Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 335

Автоспорт В Audi отстранили Абта от всех соревнований The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам. 1

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 304