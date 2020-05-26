Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ06:03
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Общество
В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11:19
Общество
Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве
Власти Москвы приняли решение о введении третьего пакета мер поддержки бизнеса в столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.
РБК 13:52
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Культура
Политолог Шульман нашла параллели между «Смешариками» и Россией
Политолог Екатерина Шульман на своем YouTube-канале опубликовала видео с разбором мультсериала «Смешарики».
Радио Комсомольская правда 10:58
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
РИА Новости 13:35
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова показала старшего ребенка на фоне развода
Накануне Алёна впервые за долгое время показала поклонникам своего старшего ребёнка.
Bimru.ru 10:59
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Армия и оружие
Танковые подразделения ЛНР выведены на передовую
Отмечается, что танковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям.
Новостной фронт 10:08
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Общество
Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции
Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 18:21
Политика
День парада Победы могут объявить выходным
Газета.Ru 09:37
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн 10:17
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
Шоу-бизнес
Бизнесмен предложил Тарзану и Королевой работу на ферме
Фермер пригласил Тарзана поработать у него на ферме дояром «элитных телочек». Так же фермер позаботился и о супруге Сергея Наташе Королевой.
Bimru.ru 11:32
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Армия и оружие
Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»
Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей вчера в 10:30
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Автоспорт
В Audi отстранили Абта от всех соревнований
The Race пишет, что Даниэль Абт отстранен командой Audi от всех соревнований, кроме того, начат процесс его увольнения из команды из-за нарушения критериев соответствия стандартам.
F1news.ru 07:35
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39