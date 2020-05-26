Экономика
ИзвестияНакопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК вчера в 18:56
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 5839 человек
RT на русском 02:39
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Футбол
Евсеев отреагировал на слухи о продаже «Уфы»
Спорт-Экспресс 03:10
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Юваль Харари предсказал появление обреченных на безработицу людей
В беседе с РБК израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда.
РБК 03:04
Общество
В Саратове разрешили торговать нижним бельем и детской обувью
26 мая было подписано и опубликовано постановление №434-П. Оно вносит в список разрешенных для торговли товаров еще несколько единиц.
КП - Саратов 01:12
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM вчера в 09:58
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих
В общей сложности количество выздоровевших в ВС РФ увеличилось до 3062.
Известия вчера в 19:03
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время 25 мая в 06:11
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Авто
Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси
32CARS.ru вчера в 12:23
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv вчера в 01:38
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия 25 мая в 14:57