с чего всё началось

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года.

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

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Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 727

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