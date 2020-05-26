Экономика
ТАССНакопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ06:03
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
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