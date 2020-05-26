с чего всё началось

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

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Общество Росстат заявил о росте безработицы в апреле «В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе. 82

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Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 3

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