с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 468

Гаджеты Apple передумала выпускать iPhone 12 с разъёмом USB-C Руководство Apple даже поручило задание инженерам компании: сделать два прототипа нового iPhone. Один с с USB-C, а другой с Lightning. 5

Здоровье Олег Костин: «Растет число заболевших ковидом в тяжелой форме» С начала года в Саратовской области лечение от мышиной лихорадки получили около ста жителей.

Общество Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19 Ученые доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. 99

Технологии Крупнейшее обновление Windows 10 этого года станет доступно всем уже на этой неделе Строго говоря, выпуск обновления Windows 10 May 2020 (билд 19041, он же Windows 10 2004) состоялся еще пару недель назад — он стал доступен подписчикам Microsoft Developer Network.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 66

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. 21

Общество В стационары Петербурга ежедневно госпитализируют 650 человек Например, если из какой-то больницы выписывают десять человек, то туда направляют десять новых заболевших, если выписывают семьдесят — направляют семьдесят.

Происшествия В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД. 341

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Минтранс рекомендовал водителям автобусов менять маски раз в 2-3 часа Согласно документу, водителям общественного транспорта рекомендуется менять медицинскую маску раз в 2-3 часа, защитные перчатки — раз в смену, регулярно обрабатывать руки антисептиком.

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 1K

Футбол «Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».