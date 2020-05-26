Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ06:03
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Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
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Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию
Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru 11:32
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Наука
Антропогенное изменение климата стало угрозой для биоразнообразия пелагической зоны тропиков
Согласно материалам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вымирание фораминифер в тропиках началось сразу вслед за последним ледниковым максимумом, но именно сейчас оно стремится к масштабам, которых не достигало последние 15 тысяч лет.
N+1 вчера в 15:00
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Общество
Цены на отдых в Крыму могут упасть из-за пандемии коронавируса
Поездки за рубеж россияне не планируют. Это связано с уменьшением доходов из-за пандемии и ростом страха из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:27
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Политика
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
Здоровье
О влиянии коронавируса на зрение рассказала врач-офтальмолог
Ранее ученые, которые исследуют влияние коронавируса на организм, сообщали о проникновении инфекции в щитовидную железу, развитии ее в кишечнике, что даже назвали новым очагом заражения, а также вирус провоцирует серьезные проблемы с сердцем или даже может стать причиной инсульта.
Газета DAILY 14:03
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР в апреле
Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%.
ФАН 02:58
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Общество
Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье
Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.
EastRussia 19:31
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Lenta.ru 01:57
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
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Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
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Paparazzi.ru вчера в 01:31
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Киберспорт
LeBron и Excalibur покинули B8 Esports
Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.
Vprognoze.ru 15:51
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК вчера в 05:14
Происшествия
Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП
На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.
Известия 19:15