Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ06:03

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Накопительные пенсии в России повысят

РИА Новости08:05

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ12:32

В России увеличат накопительные пенсии. 5 способов заработать на старость

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В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

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Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС05:24

Накопительные пенсии повысят в России

URA.Ru05:10
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Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
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Источники сообщили о дате голосования по поправкам в Конституцию

Российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля.
News.ru 11:32
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
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РЕН ТВ вчера в 00:42
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Фигурное катание

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Наука

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Согласно материалам исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, вымирание фораминифер в тропиках началось сразу вслед за последним ледниковым максимумом, но именно сейчас оно стремится к масштабам, которых не достигало последние 15 тысяч лет.
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
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Общество

Цены на отдых в Крыму могут упасть из-за пандемии коронавируса

Поездки за рубеж россияне не планируют. Это связано с уменьшением доходов из-за пандемии и ростом страха из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:27
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Политика

В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

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RT на русском 18:02
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Здоровье

О влиянии коронавируса на зрение рассказала врач-офтальмолог

Ранее ученые, которые исследуют влияние коронавируса на организм, сообщали о проникновении инфекции в щитовидную железу, развитии ее в кишечнике, что даже назвали новым очагом заражения, а также вирус провоцирует серьезные проблемы с сердцем или даже может стать причиной инсульта.
Газета DAILY 14:03
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Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР в апреле

Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%.
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Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
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Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
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Происшествия

Семья с семилетним ребенком утонула в реке в Жигаловском районе

ИА Альтаир 06:37
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Общество

Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье

Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.
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«Газпром» остался без транзита через Польшу

Lenta.ru 01:57
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Недавно вдова Николая Караченцова - Людмила Поргина пожаловалась на то, что её финансовое положение очень бедственное и она еле сводит концы с концами.
Paparazzi.ru вчера в 01:31
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Общество

Росстат заявил о росте безработицы в апреле

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RT на русском 15:35
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Армия и оружие

С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты

Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Киберспорт

LeBron и Excalibur покинули B8 Esports

Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.
Vprognoze.ru 15:51
Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
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Происшествия

Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП

На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.
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