с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Экономика Сбербанк решил усложнить переводы через СБП Сегодня, 27 мая 2020 года, некоторые российские банки обратили внимание на то, что ПАО «Сбербанк России» усложнило клиентам переводы через «Систему быстрых платежей» (СБП).

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 418

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 65

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 355

Армия и оружие США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс . 742

Общество В Москве изменилась пропускная система Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77. 485

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 543

Общество Попова рассказала, сколько продлится масочный режим Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли. 3,6K

Происшествия Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.

Шоу-бизнес Пелагея подала на развод с Телегиным Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы. 2

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 5,5K

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,4K

Экономика UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома» Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь, Красноярска, Братска и Иркутска и перевести местные ТЭЦ с угля на газ.

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 678

Общество Forbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину. 17

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 8