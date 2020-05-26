Экономика
РИА НовостиНакопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Сегодня, 27 мая 2020 года, некоторые российские банки обратили внимание на то, что ПАО «Сбербанк России» усложнило клиентам переводы через «Систему быстрых платежей» (СБП).
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Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
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Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
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Ведомости вчера в 03:26
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США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Пригожин выступил против Шнурова
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Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Попова рассказала, сколько продлится масочный режим
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
Футбол
Опубликован календарь и время матчей первого после паузы тура УПЛ
Дирекция украинской Премьер-лиги назвало даты проведения матчей первого посткарантинного тура.
Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Происшествия
Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями
В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
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Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
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Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба
Матч ТВ вчера в 10:22
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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Пропавшая в Иркутске девушка найдена мёртвой
Tkgorod.ru 02:39
Авто
На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета
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RuNews24.ru 04:21
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»
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Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Общество
Forbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину
В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
Коммерсантъ 04:01
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У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Путешествия
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
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За сутки в Ивановской области выявили 37 носителей COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились 1639 ивановцев.
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Общество
Три жителя Тульской области умерли от коронавируса
27 мая стало известно о трех новых смертельных случаях у пациентов с COVID-19.
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Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
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Ввод жилых домов в России в апреле упал на 36,5%
Ввод жилых домов России за апрель 2020 года уменьшился по сравнению с показателем того же месяца 2019 года на 36,5%, говорится в оперативном докладе Росстата.
ТАСС вчера в 14:12
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Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года
По словам Лэй Цзюня, к концу этого года Xiaomi прекратит производство смартфонов 4G для своей страны.
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