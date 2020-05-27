с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 2,3K

Общество Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. 15

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 122

Происшествия «Омбудсмена полиции» отдадут Александру Бастрыкину В деле, возбужденном по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов), говорится, что господин Воронцов и администратор его канала Игорь Худяков (также был арестован Тверским райсудом) опубликовали интимные фотографии сотрудницы органов дознания полиции, которые та отправила находившемуся в командировке мужу. 1

Общество Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс». 937

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Политика Киев включил Донбасс в план по децентрализации Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет Российского эстрадного певца и экс-участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина изнасиловали в восемь лет.

Происшествия В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области. 148

Общество Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. 2

Шоу-бизнес Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.