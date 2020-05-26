с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия». 248

Общество Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg. 1,5K

Здоровье Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. 147

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 11

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 4

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2K

Экономика Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. 10

Общество Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы Денежные средства на дополнительные выплаты медработникам за май текущего года поступили в регионы России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 4

Космос Японский грузовой беспилотный корабль начал стыковку с МКС Процесс стыковки с Международной космической станцией (МКС) начал японский беспилотный космический корабль «Конотори-9» 25 мая, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). 5

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 1,1K

Кино Названа дата выхода третьего сезона сериала «Тьма» Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, финального сезона немецкого сериала «Тьма», который выйдет на платформе 27 июня. 6

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5K

Спорт Карякин отыгрался в четвертьфинале онлайн-супертурнира с Дубовым Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над своим соотечественником Даниилом Дубовым во втором матче 1/4 финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.