с чего всё началось

В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%. Данный шаг оказался возможен в связи с тем, что инвестиционные доходы пенсионных накоплений втрое превысили уровень инфляции, пишет РИА Новости.

В России с августа повысят накопительные пенсии

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 2,5K

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform. 2,3K

Политика Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,1K

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.

Футбол Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня Жоау Мариу уйдет из московского "Локомотива" 30 июня, передает "СЭ". Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому "Интеру".

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 6K

Происшествия В Омской области возбудили дело после избиения двухлетней девочки Уголовное дело сразу по трем статьям - умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание - возбуждено в Омской области после избиения 27-летней женщиной своей двухлетней дочери. 7

Политика В США приняли закон о санкциях против Китая Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). 41

Общество Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае Сотрудничество становится все более эффективным Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным.

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о сроках открытия детских лагерей Читайте такжеВласти Севастополя планируют открыть летние лагеря Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации для организации детского отдыха в летних оздоровительных лагерях. 12

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 234

Энергетика Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Здоровье Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. 78

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 949

Политика День пограничника в России отмечают 28 мая Дата установлена указом президента России в 1994 году. Россия имеет самые протяженные границы на планете и граничит с 18 странами.