Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ России с августа повысят накопительные пенсии

В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%. Данный шаг оказался возможен в связи с тем, что инвестиционные доходы пенсионных накоплений втрое превысили уровень инфляции, пишет РИА Новости.
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Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
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