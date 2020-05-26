с чего всё началось

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза. Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Политика Трамп допустил закрытие Twitter Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter, пишет РИА "Новости". 1

Политика Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники. 2

Общество Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии. 114

Политика Антонов оценил проект о выходе США из договоров с согласия конгресса Посол России в США Анатолий Антонов считает, что законопроект, запрещающий американскому президенту выходить из международных договоров без разрешения конгресса, не имеет никаких шансов на реализацию.

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 75

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 32

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 138

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Бурятии выросло до 1411 По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 28 мая, в республике зарегистрировано 1411 (+47) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 102

Футбол Экс-тренер «Казанки» рассказал о работе Семина с молодежью Бывший главный тренер входящей в систему московского "Локомотива" "Казанки" Денис Клюев рассказал о взаимоотношениях с Юрием Семиным.

Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 10

Авто Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris. 8

Происшествия Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 261